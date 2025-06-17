Обнародован новый формат Единой лиги в сезоне-2025/2026

Сегодня, 17 июня, в Москве прошёл Совет Единой лиги ВТБ, на котором руководство лиги принимало важнейшие решения по поводу предстоящего чемпионата-2025/2026. Стал известен формат проведения регулярного чемпионата.

11 команд сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и столько же на выезде). По итогам регулярки будут определены восемь лучших команд Единой лиги, которые выйдут в плей-офф. Стадии плей-ин в предстоящем сезоне не будет из-за плотности календаря.

Чемпион определится в плей-офф: как и в последних двух сезонах, четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед (максимум пять матчей), полуфинальные и финальная — до четырёх побед (максимум семь матчей), серия за третье место — до трёх побед (максимум пять матчей).