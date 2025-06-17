Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Обнародован новый формат Единой лиги в сезоне-2025/2026

Обнародован новый формат Единой лиги в сезоне-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 17 июня, в Москве прошёл Совет Единой лиги ВТБ, на котором руководство лиги принимало важнейшие решения по поводу предстоящего чемпионата-2025/2026. Стал известен формат проведения регулярного чемпионата.

11 команд сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и столько же на выезде). По итогам регулярки будут определены восемь лучших команд Единой лиги, которые выйдут в плей-офф. Стадии плей-ин в предстоящем сезоне не будет из-за плотности календаря.

Чемпион определится в плей-офф: как и в последних двух сезонах, четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед (максимум пять матчей), полуфинальные и финальная — до четырёх побед (максимум семь матчей), серия за третье место — до трёх побед (максимум пять матчей).

Сейчас читают:
Единая лига — самая неинтересная в Европе? Топ-10 чемпионатов по интриге
Единая лига — самая неинтересная в Европе? Топ-10 чемпионатов по интриге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android