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Расписание Единой лиги в сезоне-2025/2026

Расписание Единой лиги в сезоне-2025/2026
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Сегодня, 17 июня, в Москве прошёл Совет Единой лиги ВТБ, на котором руководство лиги принимало важнейшие решения по поводу предстоящего сезона-2025/2026. Появились важнейшие даты будущего чемпионата.

  • Суперкубок Единой лиги: сентябрь 2025 года;
  • Регулярный чемпионат Единой лиги: 1 октября 2025 года — 22 апреля 2026 года;
  • Внутрисезонный Кубок: 7 октября 2025 года — 26 марта 2026 года;
  • «Финал четырёх» Кубка: 10-12 апреля 2026 года;
  • Плей-офф Единой лиги: 25 апреля 2026 года — 20 июня 2026 года;
  • Матч звёзд Единой лиги: 15 февраля 2026 года.

Отметим, что также стал известен состав участников и формат проведения чемпионата-2025/2026. Например, в новом сезоне не будет стадии плей-ин.

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