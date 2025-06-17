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В Единой лиге ответили, смогут ли ЦСКА и «Зенит» конкурировать в Евролиге

В Единой лиге ответили, смогут ли ЦСКА и «Зенит» конкурировать в Евролиге
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал перспективы возобновления выступлений российских команд в Евролиге.

— Были бы нынешние ЦСКА и «Зенит» конкурентоспособны на уровне Евролиги?
— Для сегодняшней Евролиги, наверное, ЦСКА и «Зениту» нужно было бы поработать над составами и подписать несколько качественных игроков. Просто хотя бы добавить одного-двух. Так-то составы у этих команд хорошего уровня.

Посмотрите, что во время финала включал Мело Тримбл! Что творил М'Бай. Джекири стал бросать «трёшки». Это какой-то космический уровень. Ваня Ухов после болезни в полуфинале в решающих матчах выдал просто невообразимую игру, — цитирует Кущенко Legalbet.

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