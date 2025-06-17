«Маккаби» остался недоволен решением не выявлять чемпиона в Израиле

Баскетбольный клуб «Маккаби» Тель-Авив высказался насчёт того, что руководство чемпионата Израиля решило не выявлять чемпиона страны из-за военного конфликта с Ираном.

«Баскетбольный клуб «Маккаби» был очень удивлён вчерашним решением Исполнительного комитета Лиги победителей, который постановил, что в сезоне-2024/2025 не будет чемпиона, несмотря на предложение короновать «Хапоэль» и «Маккаби» в качестве совместных чемпионов.

В трудные времена требуются смелые решения. Учитывая обстоятельства, сохранение основных спортивных принципов было уместным и необходимым. К сожалению, решение не принимать решение не служит ни ценностям спорта, ни интересам израильского спорта, который вкладывает значительные усилия в свою легитимность за пределами Израиля.

Баскетбольный клуб «Маккаби» Тель-Авив тщательно рассмотрит свои следующие шаги.

Хотели бы поблагодарить преданных фанатов, которые бесконечно поддерживали команду. И отдать почести игрокам, персоналу и всей команде «Маккаби», которая выдержала беспрецедентно сложный сезон, выиграла два из трёх титулов израильского баскетбола и добралась до игры за чемпионство. Все они заслуживают большего, чем сезон, который был стёрт одним неправильным решением.

Мы вернёмся обновлёнными и со свежими силами в следующем сезоне, чтобы честно забрать то, что у нас отняли в этом сезоне», — говорится в заявлении «Маккаби».