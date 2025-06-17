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Впервые в истории финал Суперкубка Единой лиги пройдёт за рубежом

Впервые в истории финал Суперкубка Единой лиги пройдёт за рубежом
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Во вторник, 17 июня, в Москве прошло заседание Совета Единой лиги ВТБ, в котором приняли участие руководство турнира, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран.

Представители Совета встретились в преддверии сезона-2025/2026 и объявили о том, что впервые в истории лиги финал Суперкубка пройдёт за границей. По информации в пресс-релизе, финал Суперкубка состоится в сентябре 2025 года в столице Сербии Белграде.

В 2024 году Суперкубок прошёл в Москве. В нём приняло участие шесть команд — ЦСКА, «Црвена Звезда», «Локомотив-Кубань», «Зенит», «Бешикташ» и УНИКС. Победителями стали армейцы.

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