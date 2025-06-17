В Единой лиге назвали неупоминание ЦСКА в ролике Евролиги проявлением неуважения

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал текущие отношения с Евролигой. Кроме того, Кущенко отметил, что отсутствие упоминания московского ЦСКА в ролике к 25-летию турнира стало проявлением неуважения со стороны Евролиги.

— Какие отношения с Евролигой? Они не включили ЦСКА в ролик о 25‑летии...

— Они страдают от того, что мы не играем. Неуважение к ЦСКА они проявили, но это их проблемы. Какое‑то время было ожидание, но это в прошлом. У нас отличный чемпионат. Наши клубы поддерживают конкуренцию. Если появятся альтернативные соревнования, наши клубы готовы будут там участвовать, — цитирует Кущенко «Матч ТВ».