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В Единой лиге назвали неупоминание ЦСКА в ролике Евролиги проявлением неуважения

В Единой лиге назвали неупоминание ЦСКА в ролике Евролиги проявлением неуважения
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал текущие отношения с Евролигой. Кроме того, Кущенко отметил, что отсутствие упоминания московского ЦСКА в ролике к 25-летию турнира стало проявлением неуважения со стороны Евролиги.

— Какие отношения с Евролигой? Они не включили ЦСКА в ролик о 25‑летии...
— Они страдают от того, что мы не играем. Неуважение к ЦСКА они проявили, но это их проблемы. Какое‑то время было ожидание, но это в прошлом. У нас отличный чемпионат. Наши клубы поддерживают конкуренцию. Если появятся альтернативные соревнования, наши клубы готовы будут там участвовать, — цитирует Кущенко «Матч ТВ».

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