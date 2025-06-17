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Известный инсайдер — о Голдине в НБА: есть все навыки, чтобы стать игроком ротации

Известный инсайдер — о Голдине в НБА: есть все навыки, чтобы стать игроком ротации
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Журналист и инсайдер Кевин О’Коннор поделился мнением о российском центровом Владиславе Голдине, которого, по его мнению, выберет «Хьюстон Рокетс» под 59-м пиком на драфте НБА.

«Если думать о жизни после Стивена Адамса, Голдин — крупный русский центровой, который отлично забивает с близкого расстояния, а позднее в колледже начал бросать с разных дистанций. Опасения по поводу его защиты и атлетизма откинули его во второй раунд, но у него есть все необходимые навыки, чтобы стать большим игроком в ротации», — написал О’Коннор в своей колонке на Yahoo Sports.

С 2020 по 2025 год Владислав выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Голдин представлял команды Техасского технологического университета (Texas Tech), Флоридского атлантического университета (Florida Atlantic) и Мичиганского университета (Michigan Wolverines).

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