Егор Дёмин рассказал, чему стал уделять больше внимания перед драфтом НБА

Российский баскетболист Егор Дёмин поделился тем, чему стал уделять больше внимания перед предстоящим драфтом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.
«Разбор игровых моментов по видео является важной частью процесса. Этому я стал уделять больше внимания.
Тренер показывает мне конкретные фрагменты с игроками НБА, чьи движения, как мы считаем, будут похожи на те, что выполняю я. Это даёт наглядное представление перед тем, как отрабатывать подобные действия на тренировках», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.
Фото: t.me/its3gorr
Напомним, драфт НБА пройдёт в ночь с 25 на 26 июня. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всех важных событиях.