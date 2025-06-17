Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин рассказал, чему стал уделять больше внимания перед драфтом НБА

Егор Дёмин рассказал, чему стал уделять больше внимания перед драфтом НБА
Комментарии

Российский баскетболист Егор Дёмин поделился тем, чему стал уделять больше внимания перед предстоящим драфтом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Разбор игровых моментов по видео является важной частью процесса. Этому я стал уделять больше внимания.

Тренер показывает мне конкретные фрагменты с игроками НБА, чьи движения, как мы считаем, будут похожи на те, что выполняю я. Это даёт наглядное представление перед тем, как отрабатывать подобные действия на тренировках», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Фото: t.me/its3gorr

Напомним, драфт НБА пройдёт в ночь с 25 на 26 июня. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всех важных событиях.

Сейчас читают:
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Live
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android