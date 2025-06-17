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Сергей Иванов подвёл итоги Совета Единой лиги

Сергей Иванов подвёл итоги Совета Единой лиги
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Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов подвёл итоги Совета лиги, который прошёл сегодня, 17 июня, в Москве.

«Завершился Совет Единой лиги ВТБ, который стал 16-м по счёту. Живо обсудили итоги состоявшегося чемпионата, который был интересный, увлекательный, зрелищный. Победил сильнейший. Многие традиции выдержаны. Победитель регулярки не стал обладателем Кубка Белова. ЦСКА оказался чуть сильнее в очень серьёзном соперничестве с «Зенитом» в финале и оформил победу на домашнем паркете, чего очень давно не было.

В следующем сезоне у нас будут участвовать 11 клубов. «Астана» покинула состав участников, оставшись при этом в молодёжном чемпионате. В молодёжной лиге будут участвовать белорусская и казахстанская команды – «Минск» и «Астана». Там команд больше, чем в основной сетке с 11 клубами. Четыре круга, дважды дома, дважды на выезде. Клубы решили не проводить плей-ин в следующем сезоне. Это их решение, ведь лига существует ради клубов и они сами решают самые главные вопросы.

И вот клубы проголосовали, чтобы плей-ин не было. Сразу плей-офф, восемь команд. Была долгая дискуссия по поводу серии за третье место. Это связано с известными логистическими проблемами Краснодара, хотя мы не знаем, кто будет играть за бронзовые медали. Но можем предположить и вряд ли ошибёмся, что это будет кто-то из четырёх ведущих российских клубов – кто точно не знаем. Все эти клубы примерно равны, в полуфинале каждый может выиграть или проиграть. В итоге проголосовали оставить серию до трёх побед», — приводит слова Иванова пресс-служба турнира.

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