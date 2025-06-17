Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Паскуаль покинет команду после пяти лет в клубе — источник

Тренер «Зенита» Паскуаль покинет команду после пяти лет в клубе — источник
Комментарии

52-летний испанский специалист Хавьер Паскуаль, являющийся главным тренером «Зенита», покинет свою должность по истечении контракта в это межсезонье, сообщило издание Eurohoops.

За пять лет работы под руководством Паскуаля санкт-петербургская команда завоевала четыре трофея — титул чемпиона Единой лиги ВТБ, два Суперкубка и Кубок России. Он дважды признавался тренером года в Единой лиге ВТБ и вывел команду в четвертьфинал Евролиги в своём дебютном сезоне, уступив «Барселоне» в пятом матче.

В сезоне-2024/2025 «Зенит» одержал победу в регулярном чемпионате, а в плей-офф оказался вторым, уступив ЦСКА в финальной серии со счётом 2-4.

Материалы по теме
Официально
Впервые в истории финал Суперкубка Единой лиги пройдёт за рубежом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android