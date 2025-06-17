Тренер «Зенита» Паскуаль покинет команду после пяти лет в клубе — источник

52-летний испанский специалист Хавьер Паскуаль, являющийся главным тренером «Зенита», покинет свою должность по истечении контракта в это межсезонье, сообщило издание Eurohoops.

За пять лет работы под руководством Паскуаля санкт-петербургская команда завоевала четыре трофея — титул чемпиона Единой лиги ВТБ, два Суперкубка и Кубок России. Он дважды признавался тренером года в Единой лиге ВТБ и вывел команду в четвертьфинал Евролиги в своём дебютном сезоне, уступив «Барселоне» в пятом матче.

В сезоне-2024/2025 «Зенит» одержал победу в регулярном чемпионате, а в плей-офф оказался вторым, уступив ЦСКА в финальной серии со счётом 2-4.