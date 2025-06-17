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Шакил О'Нил, Халибёртон и Брансон появятся в игре WWE 2K25

Шакил О'Нил, Халибёртон и Брансон появятся в игре WWE 2K25
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Легендарный центровой и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил, 25-летний разыгрывающий защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон и защитник «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон появятся в видеоигре WWE 2k25.

Видео доступно на YouTube-канале LegendGames2K.

Легендарный О'Нил и две звезды НБА появятся в рамках Downloadable Content (DLC) под названием Dunk & Destruction, релиз которого состоится 25 июня. Все трое баскетболистов будут доступны для игры и будут обладать своими мув-сетами. Также в пак дополнения вошли два легендарных рестлера — Абисс и Грейт Кали.

Шакил О'Нил был частью главного шоу WrestleMania 32 в 2016 году, участвуя в многостороннем матче памяти Андре Гиганта. Халибёртон и Брансон за последний год часто появлялись на шоу в качестве зрителей, а прошлым летом между ними прошла конфронтация на ринге.

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