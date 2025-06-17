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Карточка с автографами Леброна Джеймса и Коби Брайанта продана более чем за $ 1 млн

Карточка с автографами Леброна Джеймса и Коби Брайанта продана более чем за $ 1 млн
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Карточка с автографами Леброна Джеймса и Коби Брайанта была продана на аукционе за $ 1 161 400. Об этом информирует портал Sports Card Investor.

Отмечается, что это третья по стоимости карточка с автографом Брайанта. Кроме того, по расценке она входит в топ-10 карточек с автографом Леброна.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с калифорнийским клубом он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд.

Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Легендарный игрок погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса.

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Загадочный тизер из аккаунта Леброна Джеймса:

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