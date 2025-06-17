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Стало известно, кто может заменить Хавьера Паскуаля на посту главного тренера «Зенита»

Стало известно, кто может заменить Хавьера Паскуаля на посту главного тренера «Зенита»
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55-летний черногорский специалист Деян Радонич может заменить Хавьера Паскуаля в «Зените» на посту главного тренера. Об этом информирует Flouter.

С 2023 по 2025 год черногорский специалист работал в турецком клубе «Бахчешехир». До этого Радонич трудился в таких командах, как «Будучность», «Црвена Звезда», «Бавария» и «Панатинаикос».

«Зенит» в завершившемся сезоне вышел в финал Единой лиги ВТБ, где встречался с московским ЦСКА. Подопечные Паскуаля уступили в серии из шести матчей, завоевав в итоге серебро. Хавьер стал главным тренером клуба из Санкт-Петербурга в феврале 2020 года. Под руководством испанца команда завоевала золотые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, а также дважды становилась обладателем Суперкубка Лиги ВТБ (2022, 2023).

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