«Локомотив-Кубань» объявил об уходе американца Би Джея Джонсона

Лёгкий форвард Би Джей Джонсон покинул «Локомотив-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарского клуба. Отмечается, что команда воспользовалась опцией выхода из соглашения с американцем.

«Благодарим Би Джея за время, проведённое в «Локо», профессионализм и яркую игру. Желаем крепкого здоровья и успехов в продолжении карьеры!» — говорится в сообщении краснодарской команды.

Джонсон присоединился к железнодорожникам летом 2024 года. В 23 матчах завершившегося сезона Единой лиги ВТБ Би Джей принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 12,2 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал одну результативную передачу.

Достижения сборных России по баскетболу: