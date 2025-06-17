Испанский специалист Хавьер Паскуаль покинул «Зенит» по истечении срока контракта. Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Баскетбольный клуб «Зенит» благодарит Чави Паскуаля за эти пять лет и выдающийся вклад в развитие клуба. Его профессионализм, лидерские качества и бескомпромиссная преданность делу навсегда останутся частью нашей истории. Спасибо за золотые страницы, написанные вместе!» — говорится в сообщении петербуржцев.

Паскуаль возглавил «Зенит» в феврале 2020 года. Под его руководством команда завоевала золотые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, а также дважды становилась обладателем Суперкубка Лиги ВТБ (2022, 2023). В прошлом сезоне клуб завоевал серебро.

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