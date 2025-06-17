ESPN US представил свой прогноз по Дёмину, Голдину и Лахину за неделю до драфта НБА

Издание ESPN US представило свой прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Как считают эксперты издания, Егор Дёмин будет выбран под 13-м номером, Владислав Голдин — под 49-м, а Виктор Лахин — под 51-м.

«К Егору проявляют интерес команды, входящие в топ-10, но также существуют сценарии, при которых он может не попасть в лотерею. Его превосходные габариты в сочетании с хорошим видением площадки должны позволить ему играть по всему периметру при условии, что он добьётся прогресса в бросках в прыжке, что он эффективно продемонстрировал во время впечатляющей преддрафтовой тренировки», — говорится в материале эксперта Джереми Ву о Дёмине.

Драфт НБА 2025 года пройдёт 25 и 26 июня.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: