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ESPN US представил свой прогноз по Дёмину, Голдину и Лахину за неделю до драфта НБА

ESPN US представил свой прогноз по Дёмину, Голдину и Лахину за неделю до драфта НБА
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Издание ESPN US представило свой прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Как считают эксперты издания, Егор Дёмин будет выбран под 13-м номером, Владислав Голдин — под 49-м, а Виктор Лахин — под 51-м.

«К Егору проявляют интерес команды, входящие в топ-10, но также существуют сценарии, при которых он может не попасть в лотерею. Его превосходные габариты в сочетании с хорошим видением площадки должны позволить ему играть по всему периметру при условии, что он добьётся прогресса в бросках в прыжке, что он эффективно продемонстрировал во время впечатляющей преддрафтовой тренировки», — говорится в материале эксперта Джереми Ву о Дёмине.

Драфт НБА 2025 года пройдёт 25 и 26 июня.

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