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Леброн Джеймс раскрыл, что сказали ему дети насчёт его следующего карьерного шага

Леброн Джеймс раскрыл, что сказали ему дети насчёт его следующего карьерного шага
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о поддержке, которую получает от своих детей.

«Дети такие: «Папа, продолжай идти к своей мечте. Это твоя мечта, не останавливайся, оставайся сосредоточенным. Ты всегда был рядом с нами». Когда у тебя есть такая поддержка, становится гораздо легче двигаться дальше», — приводит слова Джеймса AP News.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. В настоящий момент Джеймсу 40 лет.

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Загадочный тизер из аккаунта Леброна Джеймса:

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