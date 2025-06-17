Леброн Джеймс раскрыл, что сказали ему дети насчёт его следующего карьерного шага

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о поддержке, которую получает от своих детей.

«Дети такие: «Папа, продолжай идти к своей мечте. Это твоя мечта, не останавливайся, оставайся сосредоточенным. Ты всегда был рядом с нами». Когда у тебя есть такая поддержка, становится гораздо легче двигаться дальше», — приводит слова Джеймса AP News.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. В настоящий момент Джеймсу 40 лет.

Загадочный тизер из аккаунта Леброна Джеймса: