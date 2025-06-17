Агент Хавьера Паскуаля высказался о возможном возвращении тренера в «Зенит»

Вадим Михалевский, агент Хавьера Паскуаля, дал комментарий по поводу ухода своего клиента с поста главного тренера «Зенита». Испанский специалист покинул команду из Санкт-Петербурга в связи с истечением срока контракта.

«У Паскуаля закончился контракт, и он покидает клуб спустя пять лет работы в нём. Клуб и тренер обсуждали возможность продления сотрудничества, но в итоге тренером было принято тяжёлое решение… Может ли Хавьер вернуться в «Зенит» в обозримом будущем? Это вполне может быть», — приводит слова Михалевского «Матч ТВ».

Напомним, под руководством Паскуаля «Зенит» завоевал золотые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, а также дважды становился обладателем Суперкубка Лиги ВТБ (2022, 2023). В прошлом сезоне подопечные испанского специалиста завоевали серебряные медали.

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