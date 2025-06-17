Стал известен следующий шаг лидера «Уралмаша» Тайрелла Нэльсона на трансферном рынке

29-летний тяжёлый форвард «Уралмаша» Тайрелл Нэльсон продолжит выступать в екатеринбургской команде. Об этом информирует её пресс-служба. Стороны достигли соглашения о продолжении сотрудничества в сезоне-2025/2026.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Нэльсон принял участие в 25 матчах, где в среднем набирал 11,5 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 1,3 передачи. «Уралмаш» занял пятое место в турнирной таблице, пробившись в плей-офф. В 1/4 финала соревнований клуб из Екатеринбурга встречался с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и уступил в четырёх матчах (1-3 в серии).

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