УНИКС объявил о новом контракте с Велимиром Перасовичем

Хорватский специалист Велимир Перасович останется на посту главного тренера УНИКСа. Об этом информирует пресс-служба казанской команды. Стороны подписали новое соглашение о продлении сотрудничества по схеме «1+1».
Перасович возглавил УНИКС летом 2021 года. Под его руководством казанский клуб впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ (сезон-2022/2023). В минувшем сезоне казанцы заняли третье место по итогам регулярного чемпионата, а в матче за бронзовые медали победили краснодарский «Локомотив-Кубань».
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