«Ты собираешься завершить карьеру?» Стал известен ответ Леброна после резонансного тизера

Появилось полное видео с участием лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее спортсмен на своей странице в социальных сетях разместил тизер, на кадрах которого ему задали вопрос: «Леброн! Леброн! Правда ли, что ты собираешься завершить карьеру? Что дальше?» После этого ролик обрывался.

Цельное видео оказалось рекламой маркетплейса, а недавний тизер был лишь её фрагментом. Отвечая на вопрос «Что дальше?», Джеймс сказал: «Что бы это ни было, это будет грандиозно».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Загадочный тизер из аккаунта Леброна Джеймса: