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«Ты собираешься завершить карьеру?» Стал известен ответ Леброна после резонансного тизера

«Ты собираешься завершить карьеру?» Стал известен ответ Леброна после резонансного тизера
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Появилось полное видео с участием лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее спортсмен на своей странице в социальных сетях разместил тизер, на кадрах которого ему задали вопрос: «Леброн! Леброн! Правда ли, что ты собираешься завершить карьеру? Что дальше?» После этого ролик обрывался.

Цельное видео оказалось рекламой маркетплейса, а недавний тизер был лишь её фрагментом. Отвечая на вопрос «Что дальше?», Джеймс сказал: «Что бы это ни было, это будет грандиозно».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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Леброн Джеймс — провокатор. Неужели легендарный баскетболист завершит карьеру?

Загадочный тизер из аккаунта Леброна Джеймса:

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