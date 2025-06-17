Алексей Швед обозначил минимальный срок, после которого может завершить карьеру

Российский разыгрывающий Алексей Швед признался, что рассчитывает сыграть ещё как минимум два сезона.

«Переживаю ли в связи с окончанием контракта? Да нет, не переживаю, только закончился сезон. До этого я два года играл, у меня вообще не было предложений из российских клубов, так что не переживаю. Ещё хочу сыграть как минимум два сезона. Поговорил с агентом вчера буквально, он сказал, через три−пять дней вернётся — и будем с ним обсуждать», — сказал Швед на YouTube-канале Smol Talk.

Отметим, что подкаст вышел сегодня, 17 июня.

В завершившемся сезоне Швед принял участие в 32 матчах Единой лиги ВТБ, где в среднем набирал 8,9 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал пять результативных передач.

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