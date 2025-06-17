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Алексей Швед: сейчас — опустошение

Алексей Швед: сейчас — опустошение
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36-летний разыгрывающий Алексей Швед поделился мнением о завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ, где «Зенит» занял второе место. Швед присоединился к клубу из Санкт-Петербурга в январе 2025 года.

«Сезон был тяжёлым, пришёл уже в январе. Начал хорошо, у нас было 25 побед подряд — рекорд лиги. Сейчас — опустошение, усталость, был тяжёлый плей-офф, надеялись, что победим, но проиграли. Сейчас ещё не понимаешь, что происходит, ты сам знаешь (обращается к Смолову), проходит несколько дней — и только после этого ты начинаешь о чём-то думать», — сказал Швед на YouTube-канале Smol Talk.

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