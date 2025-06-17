Чарания представил актуальную информацию по травме лидера «Индианы» Тайриза Халибёртона

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон, предположительно, получил растяжение правой икроножной мышцы. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, лидер «Индианы» должен пройти МРТ, чтобы определить степень тяжести повреждения.

Напомним, Халибёртон получил травму ноги во время пятого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахомой-Сити Тандер» (109:120). Счёт в серии после этого матча стал 3-2 в пользу «Оклахомы». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующая игра состоится 20 июня в Индианаполисе.

Реакция семьи Реджи Миллера на победный бросок Халибёртона: