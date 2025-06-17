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Чарания представил актуальную информацию по травме лидера «Индианы» Тайриза Халибёртона

Чарания представил актуальную информацию по травме лидера «Индианы» Тайриза Халибёртона
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон, предположительно, получил растяжение правой икроножной мышцы. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, лидер «Индианы» должен пройти МРТ, чтобы определить степень тяжести повреждения.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 40, Гилджес-Александер - 31, Уиггинс - 14, Уоллес - 11, Дорт - 9, Холмгрен - 9, Хартенштайн - 4, Карузо - 2, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Макконнелл - 18, Несмит - 14, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Матурин - 7, Нембард - 7, Халибёртон - 4, Брэдли - 4, Фёрфи - 2, Брайант, Уокер, Джонсон, Джексон, Шиппард

Напомним, Халибёртон получил травму ноги во время пятого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахомой-Сити Тандер» (109:120). Счёт в серии после этого матча стал 3-2 в пользу «Оклахомы». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующая игра состоится 20 июня в Индианаполисе.

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