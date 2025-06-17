Алексей Швед прояснил отношение к медиабаскетболу

Российский разыгрывающий Алексей Швед ответил на вопрос по поводу медиабаскетбола.

«Как профессиональный баскетбол относится к медиабаскету? Круто относится. Ребята проделали отличную работу, у них большая аудитория, профессиональные игроки, которые заканчивают сезон и приезжают к ним. Плюс приезжают известные баскетболисты из-за границы. Они вкладываются в это, делают шоу. К ним на последние матчи приходили столько же людей, сколько приходят на финал основного чемпионата. Медиалига развивается, о ней много говорят и везде показывают. Многие ребята, кто закончил, либо те, у кого есть время и завершили сезон раньше, приезжают и играют вместе с известными людьми, звёздами, это даёт большую огласку…

Если посмотреть на игроков, которых они звали вначале и сейчас, там уже более знаменитые и опытные, некоторые из них даже продолжают карьеру. Всё развивается, платят хорошие деньги, поэтому люди и приезжают. Не удивлюсь, если какая-нибудь бывшая звезда НБА приедет в медиалигу», — сказал Швед на YouTube-канале Smol Talk.

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