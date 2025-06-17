Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ты же русский». Швед назвал место в США, поразившее его своей минусовой температурой

«Ты же русский». Швед назвал место в США, поразившее его своей минусовой температурой
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний разыгрывающий Алексей Швед вспомнил о своём выступлении за клуб НБА «Миннесота Тимбервулвз», базирующийся в Миннеаполисе (США).

«Штаты нравятся, конечно. Баскетбол там на другом уровне и жизнь сама совсем другая. Я подписал контракт в 2012 году, мы поехали в Миннесоту. Пробыли там два года, мы уже тогда вместе поехали с женой. Прохладно там? Да, и когда я приехал туда, мне говорят: «Ты же русский, для тебя будет это нормально. Ты не будешь чувствовать какого-то дискомфорта». Я просто понимал, что приезжаю, и снег, минус 30. Шесть месяцев, и заканчивается сезон, и ещё снег лежит. Я говорил: «Я русский, но это даже для меня холодно», — поделился воспоминаниями Швед на YouTube-канале Smol Talk.

Материалы по теме
Алексей Швед: сейчас — опустошение

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android