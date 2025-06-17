«Ты же русский». Швед назвал место в США, поразившее его своей минусовой температурой

36-летний разыгрывающий Алексей Швед вспомнил о своём выступлении за клуб НБА «Миннесота Тимбервулвз», базирующийся в Миннеаполисе (США).

«Штаты нравятся, конечно. Баскетбол там на другом уровне и жизнь сама совсем другая. Я подписал контракт в 2012 году, мы поехали в Миннесоту. Пробыли там два года, мы уже тогда вместе поехали с женой. Прохладно там? Да, и когда я приехал туда, мне говорят: «Ты же русский, для тебя будет это нормально. Ты не будешь чувствовать какого-то дискомфорта». Я просто понимал, что приезжаю, и снег, минус 30. Шесть месяцев, и заканчивается сезон, и ещё снег лежит. Я говорил: «Я русский, но это даже для меня холодно», — поделился воспоминаниями Швед на YouTube-канале Smol Talk.

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