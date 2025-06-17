«Был риск умереть». Алексей Швед высказался о групповом избиении

36-летний разыгрывающий Алексей Швед высказался о нападении группой лиц, которое было на него совершено весной 2023 года на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьёзную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

«Много людей написали, тогда поехал в больницу, когда произошло нападение. Много уже рассказывал, что они снимали на видео, смеялись. В итоге было разбирательство, их на следующий день задержали. Потом отпустили через 1,5 месяца. Один водитель, который меня ударил, сидел меньше, чем обсуждалось.

Я лечился 10 дней. Всё было серьёзно, говорили, что был риск умереть. Да, был отёк головного мозга, не восстановить до конца. Вылечили. Клуб меня тогда не подписал. Потом выходили статьи, что я зарабатываю много денег в Китае. Или то, что мне предлагают большие деньги, а я не хочу оставаться в России. Но такого не было, у меня не было предложений до «Зенита». Это всё враньё. Я сыграл в Китае, вернулся, завершил сезон в «Зените», — сказал Швед на YouTube-канале Smol Talk.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа: