Сергей Кущенко объяснил решение провести Суперкубок Единой лиги в Сербии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко дал комментарий по поводу решения чемпионата провести Суперкубок Единой лиги за рубежом. Ранее он проводился исключительно в Москве. В следующем сезоне его примет столица Сербии, Белград.

«Суперкубок — традиционные международные соревнования, которые проводит Лига ВТБ. В этом сезоне предполагаем провести его в Сербии, в Белграде. Участниками станут четыре лучших клуба Лиги ВТБ и четыре иностранных клуба, которые будут объявлены позже, так как мы ждём расписание лиг, в которых играют наши иностранные партнёры, мы объявим об этом до конца июня. Этапы проведения Суперкубка также зависят от расписания европейских лиг.

Среднее количество игр — 40. Ещё один формат, который мы сегодня обсуждали, — это партнёрский Кубок, который тоже, возможно, будет внутри сезона. Мы надеемся, что иностранные команды подтвердят участие в Кубке партнёра, и объявим об этом после подписания контрактов.

Почему Белград? Это, наверное, сейчас самый баскетбольный город в Европе, где с уважением относятся и к нашей Лиге, более того, они покупают у нас права для показа наших соревнований, очень внимательно следят за нами. Поэтому тут всё очень просто: наши партнёры, которые принимают нас и помогут в организации. Надеюсь, всё осуществится!» — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

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