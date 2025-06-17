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«Он мне написал». Алексей Швед высказался о смерти Яниса Тиммы

«Он мне написал». Алексей Швед высказался о смерти Яниса Тиммы
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Разыгрывающий Алексей Швед ответил на вопрос по поводу смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

«Мы дружили, общались. Когда он после «Химок» уехал в США, поддерживали связь. Нет понимания, что произошло. Проснулся в Китае и был в шоке. Я общался с ним перед тем, как он должен был приехать в Москву на Медиалигу. Буквально за несколько недель, за месяц он мне написал, что собирается в Москву. Мы с ним переписывались, общались. Нет, конечно, ничего не предвещало. Всегда с ним нормально общался», — сказал Швед в подкасте Фёдора Смолова.

Тимма скончался в декабре прошлого года в Москве. По версии следствия, он совершил самоубийство.

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