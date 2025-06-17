«100%». Алексей Швед назвал величайшего баскетболиста в истории

Российский разыгрывающий Алексей Швед поделился мнением о самом великом баскетболисте в истории. Как считает спортсмен, им является шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан.

«Самый великий баскетболист в истории? Джордан, 100%. Человек выиграл шесть из шести финалов, не надо сравнивать. Любой человек знает Джордана, Леброна тоже знают многие, но Джордана — каждый», — сказал Швед в подкасте Фёдора Смолова.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.

Майкл Джордан встретился с уличным артистом в Португалии: