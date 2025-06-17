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Алексей Швед: нет ли обиды на ЦСКА? Он часто так поступал с другими

Алексей Швед: нет ли обиды на ЦСКА? Он часто так поступал с другими
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Российский разыгрывающий Алексей Швед вспомнил об уходе из ЦСКА летом 2023 года. Спортсмен покинул армейцев по истечении срока контракта. Весной того года спортсмен получил травму после нападения группы лиц.

«Нет обиды на клуб? Они сами так решили. Очень часто так ЦСКА с другими игроками поступал, и [Андрей] Воронцевич, и [Виктор] Хряпа, и [Андрей] Кириленко. Разные были ситуации.

Допускаю, что решение было связано со здоровьем? Нет. Я же после этого играл хорошо и вернулся сейчас, до сих пор играю. Когда вышел от доктора, сказал, что месяц нельзя летать, через полтора-два можно будет приступать к нагрузкам, и всё окей, можешь играть. Да, клуб был осведомлён, но могут сказать, что не знали», — сказал Алексей в подкасте Фёдора Смолова.

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