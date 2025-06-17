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Кущенко: было ожидание, что клубы из РФ будут участвовать в Евролиге, но это уже в прошлом

Кущенко: было ожидание, что клубы из РФ будут участвовать в Евролиге, но это уже в прошлом
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением об отстранении российских команд от Евролиги. Решение об отстранении было принято в конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины. В июне организация объявила, что российские команды не будут допущены к участию в турнире сезоне-2022/2023. Позже эта мера продлевалась.

«Евролига страдает из-за того, что не играют российские клубы, клубы Лиги ВТБ, конкуренция была бы совершенно другой. Какое-то время было ожидание, что наши клубы будут участвовать, но это уже в прошлом. У нас отличный чемпионат, и то, что происходит в Евролиге, мы можем только созерцать.

Тем не менее наши клубы поддерживают очень серьёзную конкуренцию — «Зенит», ЦСКА, «Локо», УНИКС и другие находят игроков, прежде всего легионеров, которые поддерживают качество баскетбола на высоком уровне. Поэтому, наверное, ландшафт европейского баскетбола, как мы сейчас считаем, меняется», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

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