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Алексей Швед ответил на вопрос о самом сильном российском игроке Единой лиги

Алексей Швед ответил на вопрос о самом сильном российском игроке Единой лиги
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36-летний разыгрывающий Алексей Швед ответил на вопрос относительно сильнейшего российского игрока Единой лиги ВТБ.

— Кто на сегодняшний день самый сильный российский игрок в Единой лиге, помимо тебя?
— Георгий Жбанов неплохо играл. Он такой дерзкий, выделяется от других. А так, все играют. Очень много команд играют ветеранами, 35+. Почему ими? Потому что нет молодёжи… Перерыв без международных матчей большой, когда ты не играешь с другими ребятами… Этого не хватает. Уровень ребят начнёт подниматься, когда станут выступать с разными игроками, чемпионатами, странами, — сказал Швед в подкасте Фёдора Смолова.

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