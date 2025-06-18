Швед ответил, кто на втором месте в списке величайших игроков всех времён

Российский разыгрывающий Алексей Швед высказал мнение, что вторым в списке величайших баскетболистов всех времён является легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» пятикратный чемпион НБА Коби Брайант.

«Когда у меня спрашивают, кто на втором [месте], всегда отвечаю: «Коби». Мне кажется, он был менее по таланту [чем Леброн Джеймс], но работал невероятно, мог пойти тренироваться в три-четыре утра. Мог трижды в день тренироваться. Он дошёл своим трудолюбием до такого уровня, не думаю, что без тренировок в таком количестве он был бы рядом с тем, что показывал. Сколько у него там, четыре-пять перстней, очень много дал баскетболу, сделал многое для страны и вне баскетбола», — сказал Швед в подкасте Фёдора Смолова.

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