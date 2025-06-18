Алексей Швед оценил нынешний уровень сборной России по баскетболу

Разыгрывающий Алексей Швед поделился мнением о нынешнем уровне сборной России по баскетболу.

«На каком уровне сейчас сборная России? Потребуется несколько лет как минимум, ребята давно не играли на международных турнирах. Нужно будет влиться, слишком много пропустили. Чем раньше начнём играть за границей, тем быстрее придём в форму и в себя», — сказал Алексей в подкасте Фёдора Смолова.

Ранее Швед вспомнил об уходе из ЦСКА летом 2023 года. Спортсмен покинул армейцев по истечении срока контракта. Весной того года баскетболист получил травму после нападения группы лиц.

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Достижения сборных России по баскетболу: