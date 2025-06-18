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Адвокат: тело Тиммы отдали из русского морга без одежды в пластиковом мешке

Адвокат: тело Тиммы отдали из русского морга без одежды в пластиковом мешке
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Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что тело спортсмена отправили в Ригу без одежды.

«Как можно прожить с человеком пять лет и даже трусов ему не принести? Его из русского морга отдали без грима, без бальзамации, без одежды. Голого. В пластиковом мешке. Она [мама Яниса] не могла представить, что он будет лежать как последний брошенный неопознанный труп с пластиком в пакете, который заломился на лице. Это было ужасно», — приводит слова Гавриловой Super со ссылкой на её выступление в программе «Ты не поверишь!».

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Анны Седоковой, и просьба ей позвонить.

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