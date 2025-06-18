Во время матча женской НБА баскетболистки устроили массовую потасовку

Сегодня, 18 июня, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Индиана Фивер» принимала «Коннектикут Сан». Игра закончилась со счётом 88:71 в пользу домашней команды.

В конце последней четверти после одного из игровых моментов между баскетболистками произошла массовая потасовка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеозаписью этого инцидента.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Также стоит отметить, что самой результативной в составе победительниц стала защитник «Индианы» Кейтлин Кларк, набравшая 20 очков за 29 минут, проведённых на площадке.