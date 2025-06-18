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Определились цели «Сан-Антонио» на рынке при отсутствии Кевина Дюранта в составе

Определились цели «Сан-Антонио» на рынке при отсутствии Кевина Дюранта в составе
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Североамериканское спортивное издание ClutchPoints назвало возможные трансферные цели для «Сан-Антонио Спёрс» на случай, если техасскому клубу не удастся заполучить лёгкого форварда и лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

По данным источника, в качестве альтернативных вариантов «Спёрс» рассматривают лёгкого форварда и одного из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна, а также звёздного тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

Напомним, по итогам минувшего регулярного сезона НБА «Сан-Антонио» занял 13-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф, одержав 34 победы при 48 поражениях.

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