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«Может, это последний сезон?» Леброн ответил, сможет ли восстановиться к новому сезону НБА

«Может, это последний сезон?» Леброн ответил, сможет ли восстановиться к новому сезону НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём восстановлении после травмы, полученной во время плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года в серии с «Миннесотой Тимбервулвз».

«У меня сейчас достаточно времени, чтобы заняться восстановлением после травмы — уделить внимание колену, всему организму и постараться подойти к началу сборов в конце сентября максимально готовым. На этом этапе карьеры неизбежно начинаешь задумываться о завершении пути — это естественно.

Возникают мысли: «А может, это последний сезон? Или ещё есть время?» Такие вопросы так или иначе появляются в голове. Но я пока не ставлю себе никаких конкретных сроков и дат. Я просто прислушиваюсь к своему телу и к тому, как реагирует семья», — цитирует Джеймса Associated Press.

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