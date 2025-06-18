«Миннесота» обыграла «Лас-Вегас» в женской НБА. Косу не играла, у Клюндиковой 0 очков

Сегодня, 18 июня, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Лас-Вегас Эйсес». Игра завершилась со счётом 76:62 в пользу домашней команды.

Примечательно, что в этой встрече приняла участие 26-летняя российская баскетболистка Мария Клюндикова, ранее подписавшая контракт с «Миннесотой». За три минуты, проведённые на площадке, Клюндикова не смогла набрать очки, промахнувшись при единственной попытке броска. В её активе — два подбора и одна результативная передача.

В то же время другая российская баскетболистка, 20-летняя Анастасия Олаири Косу, на паркете не появилась. Напомним, на недавнем драфте WNBA Косу была выбрана «Линкс» под общим 15-м номером.