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«Миннесота» обыграла «Лас-Вегас» в женской НБА. Косу не играла, у Клюндиковой 0 очков

«Миннесота» обыграла «Лас-Вегас» в женской НБА. Косу не играла, у Клюндиковой 0 очков
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Сегодня, 18 июня, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Лас-Вегас Эйсес». Игра завершилась со счётом 76:62 в пользу домашней команды.

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Примечательно, что в этой встрече приняла участие 26-летняя российская баскетболистка Мария Клюндикова, ранее подписавшая контракт с «Миннесотой». За три минуты, проведённые на площадке, Клюндикова не смогла набрать очки, промахнувшись при единственной попытке броска. В её активе — два подбора и одна результативная передача.

В то же время другая российская баскетболистка, 20-летняя Анастасия Олаири Косу, на паркете не появилась. Напомним, на недавнем драфте WNBA Косу была выбрана «Линкс» под общим 15-м номером.

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