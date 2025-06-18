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«Брата убили, а дядя умер». Мюррей объяснил, почему психологически выгорел в «Нью-Орлеане»

«Брата убили, а дядя умер». Мюррей объяснил, почему психологически выгорел в «Нью-Орлеане»
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Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Деджонте Мюррей поделился впечатлениями о своём дебютном сезоне в «Нью-Орлеане», куда он перешёл из «Атланты Хоукс» в результате прошлогоднего обмена.

Деджонте Мюррей Подробнее

«Одного уволили, другой сам ушёл, на их место наняли новых людей. А у меня — сплошные проблемы. Сломал руку, только начал восстанавливаться — у мамы инсульт. Двоюродного брата убили, дядя умер от передозировки. Всё одно за другим, без передышки. И при всём этом я не получал необходимой поддержки от организации.

Можете себе представить, в каком состоянии была моя психика. Постоянный стресс, ежедневная злость, грусть, раздражение, не хотелось там находиться. И в тот день, когда я порвал ахилл, всё это просто навалилось на меня с новой силой», — рассказал Мюррей в рамках подкаста Pivot.

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