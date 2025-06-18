Бэйлесс рассказал, где Кевин Дюрант продолжит карьеру в следующем сезоне НБА

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился своим мнением о будущем лёгкого форварда и лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта, который, как ожидается, в скором времени будет обменян.

«Полувышедший на пенсию Кевин Дюрант в следующем сезоне будет исполнять по-настоящему эффективные броски со средней дистанции… за «Сан-Антонио Спёрс». Слышите это впервые именно от меня», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети X.

В минувшем регулярном сезоне Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, делал шесть подборов и 4,2 передачи. Отметим, что «Финикс» в итоге так и не вышел в плей-офф НБА.