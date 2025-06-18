Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бэйлесс рассказал, где Кевин Дюрант продолжит карьеру в следующем сезоне НБА

Бэйлесс рассказал, где Кевин Дюрант продолжит карьеру в следующем сезоне НБА
Комментарии

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился своим мнением о будущем лёгкого форварда и лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта, который, как ожидается, в скором времени будет обменян.

«Полувышедший на пенсию Кевин Дюрант в следующем сезоне будет исполнять по-настоящему эффективные броски со средней дистанции… за «Сан-Антонио Спёрс». Слышите это впервые именно от меня», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети X.

В минувшем регулярном сезоне Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, делал шесть подборов и 4,2 передачи. Отметим, что «Финикс» в итоге так и не вышел в плей-офф НБА.

Следить за обменами:
Кевин Дюрант готовится к переходу: определился окончательный список клубов! НБА — LIVE
Live
Кевин Дюрант готовится к переходу: определился окончательный список клубов! НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android