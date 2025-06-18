Стивен Джексон: если кому-то в мире плеснуть пиво в лицо — это считается нападением

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон вспомнил резонансную драку во время матча между «Детройт Пистонс» и «Индианой Пэйсерс» в 2004 году. Тогда Джексон выступал за «Индиану».

«Я, безусловно, сожалею об этом, ведь этого инцидента могло и не быть. Эта ситуация стоила мне участия во множестве Матчей всех звёзд, вы понимаете, о чём я. $ 3 млн, судебные издержки и всё в этом духе. Так что да, я действительно жалею. Если кто-то из тех, кто был вовлечён, скажет, что не сожалеет — он лжёт. Я точно сожалею, потому что это отразилось и на моей репутации. Но о чём я не жалею — так это о том, что в тот момент я поддержал своего товарища по команде. Если кому-то в мире плеснуть пиво в лицо — это считается нападением.

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Но когда такое происходит с высоким, богатым, темнокожим спортсменом, это уже не воспринимается как нападение. Я это понимаю. Но всё равно я предпочёл бы быть рядом с друзьями и быть известным этим, чем оказаться одним из тех, кто просто ушёл, пока моего товарища избивали на трибунах», — рассказал Джексон в подкасте Байрона Скотта.