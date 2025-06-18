Айверсон собрал стартовую пятёрку без Леброна Джеймса в рамках челленджа «82-0 или умри»

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Аллен Айверсон принял участие в необычном челлендже стримера WADURR под названием «82-0 или умри», суть которого заключается в том, чтобы составить стартовую пятёрку баскетболистов, способную теоретически одержать победу во всех 82 матчах регулярного сезона.

На позиции разыгрывающего Айверсон выбрал Анферни Хардуэя, а роль атакующего защитника отдал Дуэйну Уэйду. Места лёгкого и тяжёлого форвардов заняли Майкл Джордан и Мэджик Джонсон соответственно, а центровым стал Патрик Юинг. Примечательно, что в свою символическую пятёрку Айверсон не включил Леброна Джеймса, выступающего на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс».