«Их не обманули — они просто тупые». Аренас раскритиковал «Орландо» за недавний обмен

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас оценил недавний обмен, по итогам которого защитник Десмонд Бейн перешёл из «Мемфис Гриззлиз» в «Орландо Мэджик».

«Их не обманули — они просто тупые. Это же «Орландо Мэджик». Есть такие команды, которым плевать на своё будущее. Именно на таких решениях строятся династии. Сам обмен — это ещё нормально, но вот драфт-пики, особенно если они не защищены, должны быть хотя бы с защитой топ-3.

Если вдруг твоя команда скатится и получит первый или второй пик, ты просто его теряешь. Но им сейчас не до долгосрочного строительства. Они хотят выигрывать прямо сейчас, но при этом недостаточно хороши для этого», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.