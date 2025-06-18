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Чемпион НБА Марко Белинелли завершил баскетбольную карьеру в 39 лет

Чемпион НБА Марко Белинелли завершил баскетбольную карьеру в 39 лет
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Бывший атакующий защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марко Белинелли объявил о завершении профессиональной баскетбольной карьеры. Об этом сообщает Basketball Sphere.

Такое решение 39-летний защитник принял после того, как вместе с «Виртусом» завоевал титул чемпиона Италии. Напомним, Белинелли также становился чемпионом НБА в 2014 году в составе «Сан-Антонио Спёрс» и выигрывал Еврокубок в 2022 году.

Кроме того, в прошлом сезоне он был признан самым ценным игроком чемпионата Италии. В НБА Марко принял участие в 860 матчах, набирая в среднем 9,7 очка, 2,1 подбора и 1,7 результативной передачи.

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