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Чемпион НБА ответил, кого считает величайшим — Майкла Джордана или Леброна Джеймса

Чемпион НБА ответил, кого считает величайшим — Майкла Джордана или Леброна Джеймса
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг сделал выбор между легендарным Майклом Джорданом и лёгким форвардом и лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Я бы выбрал Майкла Джордана. Просто потому, как он полностью доминировал в своё время и сделал баскетбол настолько популярным, что все мечтали быть как Майкл. Я, если честно, никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что хочет быть как Леброн», — заявил Тиг в рамках подкаста Million Dollaz Worth of Game.

Следует отметить, что Джордан неизменно побеждал во всех финальных сериях плей-офф НБА, добившись успеха в шести из шести возможных случаев. В то же время Джеймс завоевал четыре чемпионских титула, однако шесть раз уступал в решающих сериях.

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