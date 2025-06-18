Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это происходит по всему миру». Швед указал, какую тенденцию задали Леброн, Карри и Дюрант

«Это происходит по всему миру». Швед указал, какую тенденцию задали Леброн, Карри и Дюрант
Аудио-версия:
Комментарии

Российский разыгрывающий Алексей Швед поделился мнением о тенденции, которая установилась в мировом баскетболе в данный момент.

«Сейчас в баскетбол вернулась тенденция. Раньше заканчивали в 34-35, не хотели уже играть. Если сейчас взглянуть на США, на Леброна, Карри, Дюранта, взявших медали на Олимпиаде, заметил, что после них все стали играть дальше. Это происходит по всему миру. Ребята играют в 38-39 лет. Если вернуться лет на 10 назад, не вспомню никого, кто бы доиграл хотя бы до 36.

Чувствую себя отлично, понятно, что не как в 25, суперскорость и резкость не сохранились. Но это не настолько уходит, как все думают. Ты просто делаешь это не на постоянной основе, а в моментах», — сказал Алексей в подкасте Фёдора Смолова.

Следить за обменами:
Кевин Дюрант готовится к переходу: определился окончательный список клубов! НБА — LIVE
Live
Кевин Дюрант готовится к переходу: определился окончательный список клубов! НБА — LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android