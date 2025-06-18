«Это происходит по всему миру». Швед указал, какую тенденцию задали Леброн, Карри и Дюрант

Российский разыгрывающий Алексей Швед поделился мнением о тенденции, которая установилась в мировом баскетболе в данный момент.

«Сейчас в баскетбол вернулась тенденция. Раньше заканчивали в 34-35, не хотели уже играть. Если сейчас взглянуть на США, на Леброна, Карри, Дюранта, взявших медали на Олимпиаде, заметил, что после них все стали играть дальше. Это происходит по всему миру. Ребята играют в 38-39 лет. Если вернуться лет на 10 назад, не вспомню никого, кто бы доиграл хотя бы до 36.

Чувствую себя отлично, понятно, что не как в 25, суперскорость и резкость не сохранились. Но это не настолько уходит, как все думают. Ты просто делаешь это не на постоянной основе, а в моментах», — сказал Алексей в подкасте Фёдора Смолова.

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