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«Маме прострелили ногу». Мюррей рассказал о поддержке Поповича во время убийств в Сиэтле

«Маме прострелили ногу». Мюррей рассказал о поддержке Поповича во время убийств в Сиэтле
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Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Деджонте Мюррей вспомнил первые годы своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), когда он играл за «Сан-Антонио Спёрс» под руководством Грега Поповича. Отметим, что «Сан-Антонио» выбрал Мюррея в 2016 году под 29-м номером на драфте.

«Он стал для меня словно отец. Он помогал мне справляться с психологическими последствиями постоянных убийств в Сиэтле и с необходимостью снова и снова оплачивать похороны. Он не хотел, чтобы я возвращался в этот город. После драфта я больше туда не ездил.

Он хотел, чтобы я реализовал свой потенциал — сначала как человек, а уже потом как баскетболист. Когда в мой первый год в лиге моей матери прострелили ногу, он на свои деньги пытался перевезти её в Сан-Антонио. Он позвонил ей даже раньше, чем я узнал о случившемся, и уговаривал переехать», — рассказал Мюррей в рамках подкаста Pivot.

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