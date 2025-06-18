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Расписание матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 18 июня

Расписание матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 18 июня
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Сегодня, 18 июня, начинается женский чемпионат Европы по баскетболу. Соревнования будут проходить на территории четырёх стран: Чехии, Германии, Италии и Греции и продлятся до 29 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы на 18 июня:

Группа A, 17:30 мск — Турция — Франция
Группа B, 18:30 мск — Словения — Литва
Группа A, 20:30 мск — Греция — Швейцария
Группа B, 22:00 мск — Сербия — Италия.

ЧЕ-2025 (ж) . Группа A. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 17:30 МСК
Турция
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа B. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 18:30 МСК
Словения
Не начался
Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа A. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 20:30 МСК
Греция
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа B. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евробаскет-2025 (ж). Календарь
Евробаскет-2025 (ж). Турнирная таблица

Отметим, что женская сборная России в Евробаскете не участвует. Действующими чемпионками Европы являются бельгийки. В финале Евробаскета-2023 они со счётом 64:58 победили национальную команду Испании. Для Бельгии это первый титул за всю историю проведения соревнований.

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